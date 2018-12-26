﻿ В Латвии появились поддельные два евро, Mixnews.lv

В Латвии появились поддельные два евро (8)

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Общество | 26 декабря 2018 года, 10:25

В денежном обороте в Латвии были замечены монеты, похожие на двухевровые, но не являющиеся таковыми, написал на своей странице в Facebook житель Латвии Райвис.

"Будьте осторожны! В обращении появились ненастоящие монеты 2 евро. Внимательнее смотрите, какие деньги вам дают", - написал Райвис.

В комментариях другие пользователи разъяснили, что данная монета - это тайские баты, и их стоимость значительно ниже.

По данным Банка Латвии, за махинации с находящимися в обороте в Латвийской Республике денежными знаками, монетами, ценными бумагами или же с иностранной валютой предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком от трех до десяти лет, с или без конфискации имущества.

Комментарии 8
Евлампий 38 минут назад
Это не поддельные евро, а ВООБЩЕ НЕ ЕВРО - а другие деньги!!! Так и надо писать :под видом € латвийцам пытаются втюхать тугрики!!!
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Patriot45 минут назад
Domàju, ka numizmàti jau uzpèrk sìs monètas.
2
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Саня44 минуты назад
Тупорылый пидорас.
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