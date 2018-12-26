﻿ В Латвии появились поддельные два евро, Mixnews.lv

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В денежном обороте в Латвии были замечены монеты, похожие на двухевровые, но не являющиеся таковыми, написал на своей странице в Facebook житель Латвии Райвис.

"Будьте осторожны! В обращении появились ненастоящие монеты 2 евро. Внимательнее смотрите, какие деньги вам дают", - написал Райвис.

В комментариях другие пользователи разъяснили, что данная монета - это тайские баты, и их стоимость значительно ниже.

По данным Банка Латвии, за махинации с находящимися в обороте в Латвийской Республике денежными знаками, монетами, ценными бумагами или же с иностранной валютой предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком от трех до десяти лет, с или без конфискации имущества.