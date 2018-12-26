﻿ В этом году в Латвии осуждено более 8 000 человек, Mixnews.lv

В этом году в Латвии осуждено более 8 000 человек (3)
Общество | 26 декабря 2018 года, 12:47
До середины декабря судами Латвии осуждено 8102 человека, в том числе 946 женщин, свидетельствует информация Судебной администрации.
Более половины, или 4223 человека, ранее уже были судимы.
Большинству осужденных от 30 до 49 лет, 1495 - от 18 до 24 лет, 1437 - от 25 до 29 лет.
В 3887 случаях осужденные приговорены к принудительным работам, в 1115 случаях - к тюремному заключению сроком до года, в 984 случаях - к кратковременному лишению свободы.
В этом году один человек приговорен к пожизненному заключению, другой - к заключению на срок более 20 лет.
Фото: pixabay.com
проживающих в стране к количеству заключенных ? Тоже все о кеу?
23
Ответить
Noziedznieku skaits mùsu valstì ar katru gadu samazinàs.
61
Ответить
120 000 комплектов постельного белья на кого. Впрок?
1
Ответить