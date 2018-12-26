﻿ В этом году в Латвии осуждено более 8 000 человек, Mixnews.lv

Общество |

До середины декабря судами Латвии осуждено 8102 человека, в том числе 946 женщин, свидетельствует информация Судебной администрации.

Более половины, или 4223 человека, ранее уже были судимы.

Большинству осужденных от 30 до 49 лет, 1495 - от 18 до 24 лет, 1437 - от 25 до 29 лет.

В 3887 случаях осужденные приговорены к принудительным работам, в 1115 случаях - к тюремному заключению сроком до года, в 984 случаях - к кратковременному лишению свободы.

В этом году один человек приговорен к пожизненному заключению, другой - к заключению на срок более 20 лет.

Фото: pixabay.com