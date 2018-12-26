﻿ Гайлитис рассказал, из чего состоит код латышской нации, Mixnews.lv

Гайлитис рассказал, из чего состоит код латышской нации (64)

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Общество | 26 декабря 2018 года, 13:44

Председатель Рижского латышского общества Гунтис Гайлитис уверен, что у латышской нации есть свой код, пишет Skaties.lv.

"Чтобы латыши существовали как нация, необходимы три основные вещи – сила, мудрость и красота. Это символизируют собой три древних божества – Паркун, Потримп и Пиколл", – пояснил Гайлитис.

По его мнению, Рижское латышское общество является наиболее ценным институтом государства, потому что именно здесь "все родилось".

"Это место рождения всего - и в политике, и в искусстве, бизнесе и образовании. Только немного надо заглянуть в архив и поднять это все наверх", – сказал Гайлитис.

Фото: flickr.com/ilze long

Комментарии 64
Жлобак2 часа назад
Да.Есть только две нации,которые действительно закодированы.Одни,это те которые выкопапли Черное море,а вторые Балтийское.
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222 часа назад
да,он особенно активно в списках стукачей архива КГБ представлен,весь цвет этого кода
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шурик2 часа назад
три основные вещи – сила, мудрость и красота. Это символизируют собой
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сразу вспомнил анекдот.... "а потом стой и дрочи, что бы показать свою независимость"
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