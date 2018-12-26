﻿ Гайлитис рассказал, из чего состоит код латышской нации, Mixnews.lv

Гайлитис рассказал, из чего состоит код латышской нации (64)
Общество | 26 декабря 2018 года, 13:44
Председатель Рижского латышского общества Гунтис Гайлитис уверен, что у латышской нации есть свой код, пишет Skaties.lv.
"Чтобы латыши существовали как нация, необходимы три основные вещи – сила, мудрость и красота. Это символизируют собой три древних божества – Паркун, Потримп и Пиколл", – пояснил Гайлитис.
По его мнению, Рижское латышское общество является наиболее ценным институтом государства, потому что именно здесь "все родилось".
"Это место рождения всего - и в политике, и в искусстве, бизнесе и образовании. Только немного надо заглянуть в архив и поднять это все наверх", – сказал Гайлитис.
Фото: flickr.com/ilze long
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сразу вспомнил анекдот.... "а потом стой и дрочи, что бы показать свою независимость"