﻿ Гайлитис рассказал, из чего состоит код латышской нации, Mixnews.lv

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Председатель Рижского латышского общества Гунтис Гайлитис уверен, что у латышской нации есть свой код, пишет Skaties.lv.

"Чтобы латыши существовали как нация, необходимы три основные вещи – сила, мудрость и красота. Это символизируют собой три древних божества – Паркун, Потримп и Пиколл", – пояснил Гайлитис.

По его мнению, Рижское латышское общество является наиболее ценным институтом государства, потому что именно здесь "все родилось".

"Это место рождения всего - и в политике, и в искусстве, бизнесе и образовании. Только немного надо заглянуть в архив и поднять это все наверх", – сказал Гайлитис.

Фото: flickr.com/ilze long