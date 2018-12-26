﻿ Выборы в Сейм прошли без вмешательств: ПБ закончила проверку, Mixnews.lv

Выборы в Сейм прошли без вмешательств: ПБ закончила проверку (10)

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Общество | 26 декабря 2018 года, 16:13

Полиция безопасности (ПБ) и в заключительной проверке не констатировала противоправного влияния на избирателей на выборах в 13-й Сейм.

Все проверки в связи с выборами в 13-й Сейм завершились, и ни в одном случае не констатировано признаков преступления. О выборах 6 октября не начато ни одного уголовного процесса.

Большинство сигналов ПБ получила по отдельным возможным недостаткам в ходе выборов, которые благодаря бдительности населения и действиям ПБ были устранены.

Всего о возможных нарушениях в ходе выборов в 13-й Сейм было получено 86 сигналов.

Как ранее писал Mixnews, в день парламентских выборов латвийская социальная сеть Draugiem.lv подверглась кибератаке. Пользователи Twitter опубликовали множество скриншотов, на которых видно, что при заходе на сайт вместо стартовой страницы появлялись картинки, на которых была изображена символика Российской Федерации, Владимир Путин, а также военнослужащие РФ в военной форме без знаков различия.

Комментарии 10
Ау ,господа удивительные патриотсы,5 минут назад
Вам понадобилось почти три месяца для проверки наличия влияния внешних сил!Вы ходили по периметру границы и проверяли хитро спрятанные капканы? Тогда можно понять почему так долго шла проверка.То есть теперь вы верите ,что Кайминьша и всех прочих выбрали граждане страны ,а не Баширов и Петров ?И Единство прокатили тоже сами,а не под гипнозом ,и Согласие предпочли всем другим тоже добровольно ,а не под диктовку Кремля? Тогда мышь должна родить гору- горе депутаты должны найти в своих *дружных*рядах главу правительства.
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батя21 минуту назад
Кошмар! Ужас! Кпк же будем дальше дить?!!! Как это так,России мы не интересеы!!! Ха-ха-ха!!!
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Latviešu Patriots5 минут назад
Viltvārdi nedirs! Izveidos, nav nekāda steiga! Pagaidām lai strādā Kučinska kunga valdība!
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