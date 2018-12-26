﻿ Выборы в Сейм прошли без вмешательств: ПБ закончила проверку, Mixnews.lv

Общество |

Полиция безопасности (ПБ) и в заключительной проверке не констатировала противоправного влияния на избирателей на выборах в 13-й Сейм.

Все проверки в связи с выборами в 13-й Сейм завершились, и ни в одном случае не констатировано признаков преступления. О выборах 6 октября не начато ни одного уголовного процесса.

Большинство сигналов ПБ получила по отдельным возможным недостаткам в ходе выборов, которые благодаря бдительности населения и действиям ПБ были устранены.

Всего о возможных нарушениях в ходе выборов в 13-й Сейм было получено 86 сигналов.

Как ранее писал Mixnews, в день парламентских выборов латвийская социальная сеть Draugiem.lv подверглась кибератаке. Пользователи Twitter опубликовали множество скриншотов, на которых видно, что при заходе на сайт вместо стартовой страницы появлялись картинки, на которых была изображена символика Российской Федерации, Владимир Путин, а также военнослужащие РФ в военной форме без знаков различия.