﻿ Пропал житель Олайне: водителей просят проверить записи регистраторов, Mixnews.lv

Пропал житель Олайне: водителей просят проверить записи регистраторов (2)

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Общество | 26 декабря 2018 года, 11:05

О пропавшем 23 декабря 28-летнем жителе Олайне Дависе Перконсе до сих пор ничего неизвестно, сообщает BEZVESTS.LV.

Во вторник, 25 декабря группа добровольцев с обученными поиску людей собаками решила проверить территорию в окрестностях Олайне - вблизи найденной машины пропавшего.

С 14 по 18 часов группа кинологов прошла по разным маршрутам возможного следования Дависа. Собаки показали несколько направлений. На сообщение о пропаже Дависа откликнулись его друзья и знакомые, которые также, по своей инициативе, приехали и просмотрели окрестные дворы Олайне, территорию вдоль железной дороги, а также небольшой участок леса. Но поиски пока результатов не дали - пропавшего найти не удалось.

Результаты поисков будут изучены, возможно, некоторые маршруты будут более тщательно пройдены при свете дня.

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Последний раз Давис был замечен в социальных сетях в день пропажи, около 14 часов. Также известно, что сообщение в Whatsap последний раз он читал 23.12.2018 plkst 12:44.

По информации родных, в субботу вечером или ночью 22 декабря 2018 года Давис гостил у знакомого в Риге, в Кенгарагсе. Со слов знакомого, он ушел от него днем.

По словам родных пропавшего, в воскресенье вечером, 23 декабря после 17 часов в Олайне была найдена машина Дависа - Toyota Corolla, Reģ. Nr OL91. Машина припаркована в непривычном месте, довольно далеко от дома Дависа, совсем на другой стороне города.

Большая просьба к местным жителям Олайне! Обратите внимание на записи своих регистраторов, а также записи с камер наружного наблюдения. Возможно, на видеозаписях есть молодой человек, изображенный на фото или его машина.

Просим не стирать записи за 22 и 23 декабря, возможно, они помогут установить точное направление следования и найти человека.

ПРИМЕТЫ: рост 190 см, спортивного телосложения. Серые глаза. Волосы коротко стриженые, стрижка асиметричная - один висок выбрит. Был одет: в серые брюки, зимнюю куртку Camel, обут в черные ботинки.

При себе было: телефон, документы, кредитные карты, ID карта.

Просьба ко всем, кто видел мужчину или что-то знает о его возможном месте нахождения, сообщать в BEZVESTS.LV по номеру +371 22 084 084 или в полицию по телефону 110.

Комментарии 2
Patriot38 минут назад
Vins ir arì Latvijas regbija izlases spèlètàjs. Ceru, ka atradìsies un viss bùs kàrtìbà.
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Vladlen18 минут назад
какие записи? по закону если видеорегистраторы не имеют смысла, если не зарегистрированы за деньги
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