﻿ Объявились хозяева бигля: людей благодарят за помощь, Mixnews.lv

Объявились хозяева бигля: людей благодарят за помощь (1)
Общество | 26 декабря 2018 года, 11:41
Объявились хозяева пса породы бигль, приблудившегося 21 декабря к дому одной семьи в поселке Упесциемс, Гаркалнской волости. Жителей Латвии просили распространить эту информацию, чтобы до Рождества и Нового года пес вернулся домой.
Владельцы забрали животное только вечером 25 декабря, о чем написала автор поста и поблагодарила всех за помощь.
для такого прекрасного существа этот год кончится удачей.А то мы уже собирались забрать эту прекрасную собачуху.Всех с наступающим Новым Годом .
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