﻿ Объявились хозяева бигля: людей благодарят за помощь, Mixnews.lv

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Объявились хозяева пса породы бигль, приблудившегося 21 декабря к дому одной семьи в поселке Упесциемс, Гаркалнской волости. Жителей Латвии просили распространить эту информацию, чтобы до Рождества и Нового года пес вернулся домой.

Владельцы забрали животное только вечером 25 декабря, о чем написала автор поста и поблагодарила всех за помощь.