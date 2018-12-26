﻿ За месяц депутатам Сейма выплатили компенсации на 13 000 евро, Mixnews.lv

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В ноябре депутатам Сейма компенсаций за аренду жилья и транспортные расходы выплачено на 13 159 евро.

Норма компенсации для депутатов составила 20 025 евро. Некоторые депутаты не используют возможность компенсации или получают компенсацию меньше нормы.

За период с 6 ноября, когда парламент собрался на первое заседание, депутаты получили компенсаций за аренду жилья на 6428 евро и компенсаций транспортных расходов на 6730 евро.

Размер компенсации зависит от места жительства - чем дальше от Риги живет депутат, тем больше компенсация ему полагается.

Самую большую компенсацию получил Янис Тутин ("Согласие") - 672 евро, а самую маленькую - Талис Линкайтс (Новая консервативная партия) - 40 евро.

Фото: flickr.com/saeima