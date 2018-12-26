﻿ Центр НАТО указывает Facebook на манипуляции пользователей, Mixnews.lv

Центр НАТО указывает Facebook на манипуляции пользователей (1)

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Общество | 26 декабря 2018 года, 20:44

В Риге уже начат поиск помещений для латвийского офиса Facebook, скоро объявят набор вакансий, пишет Skaties.lv.

Латвийские ответственные учреждения надеются, что офис Facebook позволит более эффективно бороться с манипуляциями.

Центр стратегической коммуникации НАТО приветствует приход Facebook в Латвию. Как рассказал глава центра Янис Сартс, он уже неоднократно направлял руководству соцсети информацию о том, как различные группы интересов манипулируют общественным мнением, нанося вред демократическим процессам.

"Речь идет об организованных кампаниях, в которых эти сети используются, чтобы воздействовать на отдельные государства.

Им принадлежит не только Facebook, но и Instagram, и WhatsApp, и каждая из платформ используется для масштабных дезинформационных кампаний, иногда с очень плачевными последствиями", - отметил Сартс.

"Facebook демонстрирует готовность бороться с этими проблемами на других языках. Мне кажется, очень хорошо, что мониторинг будет проходить на латышском и на русском языке, что сделает эту среду чище", - указал Сартс.

Инициативу Facebook приветствует и Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB). У службы уже есть позитивный опыт взаимодействия с этой соцсетью - борцы с коррупцией запрашивали информацию о рекламных расходах партий в Facebook и Instagram во время предвыборной кампании.

"Скорость коммуникации повысится, а люди, которые будут работать здесь в Риге, будут знать нюансы латвийского законодательства", - отметил представитель KNAB Давис Сирмайс.

Как ранее писал Mixnews, cотрудники будут отслеживать публикации на русском, латышском, литовском и эстонском языках на предмет их содержания.

Фото: pixabay.com

Комментарии 1
Patriot1 минуту назад
ASV, NATO un ES ir pievèrsusi nopietnu uzmanìbu savu informatìvo telpu aizsardzìbai no Krievijas agresìvajàm darbìbàm. Drìz ari sie interneta resursi tiks iztìrìti no Kremla provokàtoriem un meliem.
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