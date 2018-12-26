﻿ Центр НАТО указывает Facebook на манипуляции пользователей, Mixnews.lv

Общество |

В Риге уже начат поиск помещений для латвийского офиса Facebook, скоро объявят набор вакансий, пишет Skaties.lv.

Латвийские ответственные учреждения надеются, что офис Facebook позволит более эффективно бороться с манипуляциями.

Центр стратегической коммуникации НАТО приветствует приход Facebook в Латвию. Как рассказал глава центра Янис Сартс, он уже неоднократно направлял руководству соцсети информацию о том, как различные группы интересов манипулируют общественным мнением, нанося вред демократическим процессам.

"Речь идет об организованных кампаниях, в которых эти сети используются, чтобы воздействовать на отдельные государства.

Им принадлежит не только Facebook, но и Instagram, и WhatsApp, и каждая из платформ используется для масштабных дезинформационных кампаний, иногда с очень плачевными последствиями", - отметил Сартс.

"Facebook демонстрирует готовность бороться с этими проблемами на других языках. Мне кажется, очень хорошо, что мониторинг будет проходить на латышском и на русском языке, что сделает эту среду чище", - указал Сартс.

Инициативу Facebook приветствует и Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB). У службы уже есть позитивный опыт взаимодействия с этой соцсетью - борцы с коррупцией запрашивали информацию о рекламных расходах партий в Facebook и Instagram во время предвыборной кампании.

"Скорость коммуникации повысится, а люди, которые будут работать здесь в Риге, будут знать нюансы латвийского законодательства", - отметил представитель KNAB Давис Сирмайс.

Как ранее писал Mixnews, cотрудники будут отслеживать публикации на русском, латышском, литовском и эстонском языках на предмет их содержания.

Фото: pixabay.com