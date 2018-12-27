﻿ Полиция следит за мобильными приложениями и меняет тактику рейдов, Mixnews.lv

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Госполиция Латвии продолжает рейды на трассах. Всего за праздничные дни оштрафовано около шестидесяти водителей в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. Рейды по всей стране будут продолжаться до 3 января, пишеn Rus.lsm.lv.

Полицейские вынуждены менять тактику в ходе рейдов, так как мобильные приложения позволяют сообщать о патрулях в режиме реального времени. Известен случай, когда предупреждение в приложении Waze позволило сбежать вору, угнавшему автомобиль. Так что полиция пытается совершенствоваться.

В рождественский вечер 24 декабря больше всего нарушителей задержали в Латгалии - семерых, а в Рижском регионе и Видземе задержали по шесть человек. Еще четверых в Земгале, одного в Курземе.

Как отметил Гатис Клавиньш из дорожной полиции, водители в состоянии сильного алкогольного опьянения попадаются редко, чаще речь идет о слегка подвыпивших людях.

"В основном водителей задерживали на второй день после употребления алкоголя, когда еще полноценно не вернулось здоровье, когда они еще "не проспались". Им кажется, что все в порядке. Кто-то едет на работу, кто-то в магазин", — отметил Клавиньш.

Фото: flickr.com/valstspolicija