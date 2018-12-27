﻿ На Новый год будет дождливо, холодно и ветрено, Mixnews.lv

На Новый год будет дождливо, холодно и ветрено (1)
Общество | 27 декабря 2018 года, 12:46
Согласно новому прогнозу, погодные условия с 31 декабря по 2 января в Латвии будет определять большой циклон, который принесет с собой осадки и сильный ветер.
Согласно прогнозам Global Forecast System, в новогоднюю ночь будет идти дождь, возможны также интенсивный снегопад и метель. В начале января ветер повернет с северо-запада, его скорость порывами достигнет 27 метров в секунду, а температура воздуха понизится.
При прохождении холодного воздуха над относительно теплым Балтийским морем в начале 2019 года местами, особенно на западе Курземе, возможны сильный снег и метель. Температура воздуха может опуститься ниже −10 градусов.
Во второй половине текущей недели сохранится теплая погода, временами возможны осадки.
Фото: weather.com
Класс. Будет тихая и спокойная ночь. Без пьяного ора.
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