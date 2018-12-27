﻿ В Риге пройдет новая акция протеста в защиту русских школ, Mixnews.lv

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Защитники русских школ и партия Русский союз Латвии (РСЛ) готовят новую акцию протеста против перевода школ национальных меньшинств на латышский язык обучения, которая состоится в полдень 12 января около Домской площади, указано на странице партии в Facebook.

Как отмечается, в этот раз акция будет посвящена широкому кругу социальных и политических вопросов, начиная с многочисленных вредоносных реформ, касающихся сферы образования, а также общего ухудшения социально-экономических условий жизни латвийцев.

"Нас вдохновляют успехи протестного движения во Франции, где "жёлтым жилетам" удалось заставить власти пойти навстречу социальным требованиям. Мы против насилия на улицах, но мы за борьбу в интересах народа",- сказано в сообщении.

Напомним, 2 апреля президент Латвии Раймонд Вейонис провозгласил реформу, по итогам которой школы нацменьшинств перейдут на преподавание большинства предметов на латышском языке. Постепенная реализация реформы начнется с начала будущего учебного года, а завершится к 1 сентября 2021 года.