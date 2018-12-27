﻿ Подсчитано, сколько житель Латвии съедает сладостей за год, Mixnews.lv

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Расчеты нового обзора отрасли "Компас розничной торговли Maxima" свидетельствуют, что в Латвии 1 человек за год съедает 3,9 кг шоколада, что немного меньше, чем в Эстонии. В свою очередь, 67% жителей Латвии сладости едят несколько раз в неделю или даже каждый день.

Чаще всего жители едят сладкое, потому что «хочется чего-то вкусного» – так ответили 77% респондентов. 40% указали, что едят сладости, чтобы себя побаловать, 19% жителей это делают, чтобы повысить настроение, и 18% респондентов указали, что, когда едят сладости, они получают энергию.

Во время опроса наблюдалось интересное совпадение – тех, кто чувствует себя счастливыми и ест сладости несколько раз в неделю на 19% больше, чем тех жителей, кто чувствует себя несчастными.

"Рассматривая общее потребление сладостей по данным Maxima Latvija и Maxima Grupė, в странах Балтии самые большие сладкоежки живут в Эстонии, латвийцы отстают совсем немного. Данные исследования показывают, что жителям Латвии больше всего по сердцу карамель и конфеты, а эстонцы чаще покупают плитки шоколада" – рассказывает директор департамента бизнес-аналитики Maxima Latvija Зане Кактиня.

Ежегодно средний житель Латвии съедает более 2 кг различных конфет, почти 1 кг плиток шоколада и немного больше полкилограмма шоколадных конфет в коробках.

Фото: pixabay.com