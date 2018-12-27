﻿ Из-за обледенения дорог осложнены условия езды по Латвии, Mixnews.lv

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В четверг утром из-за обледенения на отдельных участках главных государственных и региональных автодорог, в основном в восточной части Латвии, условия езды затруднены, сообщили в Latvijas valsts ceļi.

Условия езды затруднены на Видземском шоссе (A2) на участке от поворота на Алуксне до Вецлайцене, Даугавпилсском шоссе (A6) на участке от Даугавпилса до Краславы, Резекненском шоссе (A12) от Варакляны до Резекне и от Лудзы до Терехово, на шоссе Гребнево-Медуми (A13) от Гребнево до Шпоги.

На региональных дорогах условия езды затруднены в окрестностях Риги, Алуксне, Балви, Бауски, Добеле, Елгавы, Краславы, Лудзы, Мадоны, Прейли, Резекне, Талси, Тукумса, Валки и Валмиеры.

Скользкие участки дорог обрабатываются антиобледенительными материалами, в работах участвуют 88 единиц зимней служебной техники Latvijas autoceļu uzturetajs.

Автоводителей предупреждают о необходимости соблюдать отвечающие состоянию дорожного покрытия и погодным условиям скорость движения, стиль вождения и дистанцию и избегать резких маневров на скользких участках дорог.