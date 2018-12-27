﻿ Балтия недостаточно оснащена: США призвали увеличить военное присутствие, Mixnews.lv

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Эксперты аналитического центра Atlantic Council (США) рекомендуют США увеличить свое военное присутствие в Европе, сообщила в среду радиостанция Radio Poland.

Эксперты расположенного в Вашингтоне аналитического центра предупреждают в обнародованном 13 декабря анонсе рапорта, что дислоцированных в Балтийских странах и Польше подразделений НАТО недостаточно для отражения нападения со стороны России.

Рапорт будет обнародован в полном объеме в начале 2019 года. Составлением документа руководят экс-командующий европейскими войсками НАТО Филип Бридлав и бывший заместитель генсека НАТО Александр Вершбоу.

"Использующее традиционное вооружение уверенное нападение со стороны России, особенно если оно произойдет без существенного предупреждения, может за сравнительно короткий срок справиться с этими предварительно размещенными подразделениями НАТО и США, прежде чем можно будет задействовать дополнительные силы", - говорится в документе.

"Если Россия совершит наземное нападение на расположенную в Балтийском регионе страну НАТО, в первые дни и недели своей кампании Россия будет обладать существенным преимуществом в плане времени и дистанции, поскольку у нее будет сильная исходная позиция и она сможет присылать дополнительные силы из дислоцированных в других регионах России сухопутных и воздушных подразделений", - указывают эксперты.

Эксперты подчеркивают, что США должны укреплять сдерживание НАТО в Центральной и Восточной Европе в целом, а не только там, где уже дислоцированы военнослужащие США. Кроме того, военное присутствие не должно ограничиваться только наземными подразделениями - надо дополнить их также кораблями и самолетами, отмечают эксперты.

Эксперты отмечают в рапорте важность Польши.

"Из-за своих размеров и географического расположения она станет главной стартовой точкой для большей части усилий НАТО по защите территории союзников в трех балтийских странах", - говорится в рапорте.

Эксперты призывают помнить, что "любое решение об укреплении присутствия США в Польше будет иметь серьезные последствия для всего региона и альянса в целом".

В то же время они подчеркивают, что укрепление присутствия США в Европе не ограничивается Польшей. Речь идет о защите НАТО и всей Европы.

Рапорт обнародован в то время, когда конгресс США обсуждает, являются ли размещенные в Европе подразделения США достаточно сильными для сдерживания России. Пентагон также рассматривает предложение Варшавы о создании в Польше военной базы США.