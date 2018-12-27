﻿ Fon Stricka Villa ждет всех на празднование Нового года, Mixnews.lv

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Фестиваль Piena svētki устраивает новогоднюю вечеринку Fountain of Youth. Праздник продлиться всю ночь на вилле Fon Stricka Villa (Рига, А. Бриана, 9) в сопровождении местных музыкантов и художников.

Во время мероприятия выступит группа Mazais Princis, художественное объединение Golf Clayderman, DJ Ananyev 3000, DJ Eddie Vous Saint, DJ Indriķis Ģelzis, DJ Mark Dartau, а также – Gribam būt dīdžejas с традиционной YouTube-дискотекой, также будет работать караоке-бар. Дресс-код: Катрин Денев, Дориан Грей.

Количество билетов ограничено. Билеты доступны здесь.