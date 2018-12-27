﻿ В этом году в латвийскую армию записалось рекордное число человек, Mixnews.lv

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В 2019 году планируется принять на профессиональную военную службу до 710 военнослужащих, сообщили в Министерстве обороны.

В 2018 году на военную службу принято 640 военнослужащих - это самое большое число с 2007 года, когда Национальные вооруженные силы (НВС) перешли на контрактную военную службу.

В 2006 году на службу в армию было принято 628 человек, а меньше всего - 45 человек - было принято на службу в 2009 году, когда прием был ограничен из-за финансово-экономического кризиса.

126 из принятых в этом году военнослужащих обучаются в Латвийской национальной академии обороны, чтобы получить офицерскую профессию. В этом году в академию принято также 30 уже несущих службу солдат и инструкторов.

Согласно принятой Сеймом в 2016 году концепции обороны государства, в мирное время службу в НВС несут 6500 военных-контрактников. Сейчас в НВС служат около 6000 военных.

Профессию военного можно получить в школе пехотинцев в Алуксне. Военным может стать гражданин Латвии в возрасте 18-40 лет, имеющий по меньшей мере основное образование.

Как отмечает Минобороны, выбрав военную карьеру, военнослужащие получают стабильную зарплату, которая сейчас начинается от 850 евро после вычета налогов, а с августа 2019 года повысится еще на 75 евро, широкие социальные гарантии, включая оплачиваемое государством здравоохранение и гарантированную пенсию по выслуге лет, которая может достигать 80% полученной зарплаты.

Фото: flickr.com/latvijas_armija