﻿ В Латвии половина лифтов изношены, Mixnews.lv

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Более половины существующих в Латвии лифтов технически устарели, заявили в Центр по защите прав потребителей (PTAC) по итогам проведенной проверки. Такие лифты нуждаются в регулярном обслуживании, ремонтах, а иногда и полной модернизации или замене.

«Всего в Латвии зарегистрировано для использования примерно 7000 лифтов. Приблизительно половина из них, это 3700, служат уже более 25 лет. Мы начали проверку в прошлом году. Проверяли их и в публичных местах, и в жилых домах, а также лифты в мостах и подъемники. Всего проверено 214 лифтов», - пояснила представитель PTAC Санта Заране.

Он добавила, что 62 % из проверенных лифтов могут представлять опасность для здоровья и жизни человека, потому что содержание и обслуживание оборудования недостаточны или же не проверяются отдельные механизмы.

Между тем, она указала, что в Евросоюзе существуют единые требования к лифтам. Например, у человека должна быть возможность при помощи вмонтированной системы связаться с ответственными службами и сообщить, если появилась какая-то проблема или он остановился.

Заране напоминает, что в лифте обязательно должна быть специальная наклейка, где указано, что он проверяется раз в год, и отмечены даты проверки.

Если клиентам понадобится консультация по эксплуатации лифта в подъезде или офисе, вы можете позвонить в Отдел опасных устройств и метрологического надзора по телефону 67388653.

Источник: Rus.lsm.lv