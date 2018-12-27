﻿ Успейте вернуть долги: латвийцам вскоре будут недоступны "быстрые кредиты", Mixnews.lv

Успейте вернуть долги: латвийцам вскоре будут недоступны "быстрые кредиты" (1)

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Общество | 27 декабря 2018 года, 20:32

Большинство небанковских кредиторов в конце 2019 - начале 2020 года прекратит свою деятельность в Латвии, Такой прогноз высказали в Латвийской ассоциации альтернативных финансовых услуг.

"Это означает, что жителям Латвии больше не будут доступны краткосрочные займы", - пояснили в ассоциации. Эти изменения ожидаются в связи с тем, что в середине 2019 года вступят в силу поправки к закону о защите прав потребителей, устанавливающие для небанковских кредитов ограничения процентных ставок, которые станут значительно ниже расходов, связанных с выдачей и обслуживанием кредитов.

"В предвыборной атмосфере политики приняли поправки, которые отрицательно повлияют на доступность финансовых услуг в Латвии. Банки выдают кредиты в основном в размере больше 500 евро, а меньшие суммы в кредитах до сих пор выдавали небанковские кредиторы. С июля, когда поправки вступят в силу, краткосрочные займы в Латвии будут недоступны", - считает руководитель Латвийской ассоциации альтернативных финансовых услуг Гинт Аболтиньш.

"Новые поправки полностью исключат из рынка финансовых услуг малые предприятия, тем самым уменьшив конкуренцию на рынке", - сказал он.

Предприятия отрасли считают принятые поправки неконституционными и подадут в Конституционный суд иск с просьбой дать оценку их правомочности и соразмерности, сообщили в ассоциации.

Как сообщалось, 4 октября 2018 года Сейм в окончательном чтении принял поправки к закону о защите прав потребителей, ограничивающие выдачу так называемых быстрых кредитов.

Согласно действующему закону, не отвечающими требованиям считаются общие кредитные расходы, превышающие 0,55% в день от суммы кредита с первого по седьмой день его использования, 0,25% - с восьмого по 14-й и 0,2% - с 15-го дня использования кредита. В договорах, предусматривающих выплату кредита до востребования или срок выплаты свыше 30 дней, не отвечающими требованиям считаются расходы, превышающие 0,25% в день от суммы кредита.

Согласно принятым поправкам, сумма договора о кредитовании потребителей, заключенного на срок до 30 дней и предусматривающего выплату кредита одним платежом, не может превышать 50% установленной в Латвии минимальной зарплаты или 215 евро, а срок выплаты кредита запрещено продлевать больше двух раз.

Чтобы кредитор мог оценить платежеспособность потребителя, установлено, что на полученной от самого потребителя информации можно основываться только в том случае, когда она является достаточной и документально обоснованной. Кредитор обязан также при посредничестве бюро кредитной информации взаимно обмениваться сведениями об обязательствах потребителя и поручителя и о ходе их выполнения.

Поправки, касающиеся общих кредитных расходов и рекламирования кредитных услуг, вступят в силу 1 июля 2019 года, остальные - 1 января 2019 года.

Комментарии 1
19 минут назад
Расплакались! В своём банке можно взять кредит за пару часов, даже не заходя в банк! Пишешь заявление в интернет баке по образцу, который там есть, через час-полтора тебе уже с банка звонок, пару вопросов по поводу уточнения личности и всё, деньги на счету! Что касается суммы, то минимальная 500 Евро, это есть такое, но если тебе надо 100 евро на месяц, бери 500 ,400 сразу откладывай, сотню трать, затем через месяц ты отдаёшь всю сумму досрочно- досрочно возвращать можно без проблем, 400 у тебя отложенные из 500, добавляешь свой "долг" 100 Евро и через месяц пишешь через тот же инет-банк заяву по образцу на возврат всей суммы досрочно и всё! И эти все фирмы нафиг не нужны! Если у тебя с доходами беда и банк обходит тебя стороной, то лучше и в фирме деньги не брать!
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