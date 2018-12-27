﻿ Успейте вернуть долги: латвийцам вскоре будут недоступны "быстрые кредиты", Mixnews.lv

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Большинство небанковских кредиторов в конце 2019 - начале 2020 года прекратит свою деятельность в Латвии, Такой прогноз высказали в Латвийской ассоциации альтернативных финансовых услуг.

"Это означает, что жителям Латвии больше не будут доступны краткосрочные займы", - пояснили в ассоциации. Эти изменения ожидаются в связи с тем, что в середине 2019 года вступят в силу поправки к закону о защите прав потребителей, устанавливающие для небанковских кредитов ограничения процентных ставок, которые станут значительно ниже расходов, связанных с выдачей и обслуживанием кредитов.

"В предвыборной атмосфере политики приняли поправки, которые отрицательно повлияют на доступность финансовых услуг в Латвии. Банки выдают кредиты в основном в размере больше 500 евро, а меньшие суммы в кредитах до сих пор выдавали небанковские кредиторы. С июля, когда поправки вступят в силу, краткосрочные займы в Латвии будут недоступны", - считает руководитель Латвийской ассоциации альтернативных финансовых услуг Гинт Аболтиньш.

"Новые поправки полностью исключат из рынка финансовых услуг малые предприятия, тем самым уменьшив конкуренцию на рынке", - сказал он.

Предприятия отрасли считают принятые поправки неконституционными и подадут в Конституционный суд иск с просьбой дать оценку их правомочности и соразмерности, сообщили в ассоциации.

Как сообщалось, 4 октября 2018 года Сейм в окончательном чтении принял поправки к закону о защите прав потребителей, ограничивающие выдачу так называемых быстрых кредитов.

Согласно действующему закону, не отвечающими требованиям считаются общие кредитные расходы, превышающие 0,55% в день от суммы кредита с первого по седьмой день его использования, 0,25% - с восьмого по 14-й и 0,2% - с 15-го дня использования кредита. В договорах, предусматривающих выплату кредита до востребования или срок выплаты свыше 30 дней, не отвечающими требованиям считаются расходы, превышающие 0,25% в день от суммы кредита.

Согласно принятым поправкам, сумма договора о кредитовании потребителей, заключенного на срок до 30 дней и предусматривающего выплату кредита одним платежом, не может превышать 50% установленной в Латвии минимальной зарплаты или 215 евро, а срок выплаты кредита запрещено продлевать больше двух раз.

Чтобы кредитор мог оценить платежеспособность потребителя, установлено, что на полученной от самого потребителя информации можно основываться только в том случае, когда она является достаточной и документально обоснованной. Кредитор обязан также при посредничестве бюро кредитной информации взаимно обмениваться сведениями об обязательствах потребителя и поручителя и о ходе их выполнения.

Поправки, касающиеся общих кредитных расходов и рекламирования кредитных услуг, вступят в силу 1 июля 2019 года, остальные - 1 января 2019 года.