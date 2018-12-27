﻿ За 20 лет все продукты в Латвии подорожали вдвое, Mixnews.lv

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За 20 лет все продукты в Латвии подорожали вдвое (4)

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Общество | 27 декабря 2018 года, 17:03

За последние 20 лет цены на продукты питания почти удвоились. Наибольший рост цен был зафиксирован в 2008 и 2012 годах. Потом цены понемногу стали стабилизироваться с нисходящей тенденцией, сообщает Латвийская ассоциация торговцев (ЛАТ), пишет BNN.

«Напоминаем, что в торговых предприятиях более 50% наценки составляет зарплата и связанные с ней платежи. Как известно, правительство минимально увеличило необлагаемый минимум, поэтому стремительный рост зарплат в бюджетных секторах оказывает давление на уровень остальных зарплат. Необходимо иметь в виду и высокий уровень нехватки рабочих рук, ведь, в отличие от Польши, нам недоступна дешевая рабочая сила, например украинцы или другие гастарбайтеры», — отмечает ЛАТ.

Самый высокий рост цен в ближайшее время ожидается в группе овощей (лук, салаты, помидоры), а также на муку и мучные изделия. Растительные масла могут продолжать дешеветь в начале следующего года, как и мясо. Цена на сливочное масло упала и ее рост не ожидается, говорит президент ЛАТ Хенрикс Данусевичс.

По данным ассоциации, постоянно дорожает рыба. Это связано и со стремлением людей к здоровому питанию, и с сокращением доступности рыбы.

На цены влияет и то, что в некоторых регионах рыба содержит повышенную концентрацию ядовитых веществ, например балтийский лосось и вьетнамский пангасиус.

Фото: pixabay.com

Комментарии 4
yes2 часа назад
латвийские товары куда дороже с других стран, думаете они какие то экологически чище? они поливают тем же говном что и другие. успех по латвийски своим продать подороже
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w4y43 минуты назад
арифметика простая - большие цены выгодны режиму ... а из за уменьшения внутреннего спроса приходится либо повышать цены либо подымать налоги . у нас не социальное государство и режим не должен заботиться о человеке ...
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Макс46 минут назад
В РИМИ и Максиме нормальная наценка в среднем 100-200% на продукты питания и до 300% и выше на бытовуху.

Оттого они и могут устраивать иной раз "бешенные скидки" до 40-50%.
Маркетинговый ход так сказать.

Я как-то покупал дезик для тела. На ценнике стояло 3.89 Евро. Со скидкой - 1.69. А на кассе пробилось вообще 0.69 Евро. Подошел сразу же тут в РИМИ ке знакомой - главному кассиру смены, а она так и говорит - типа нормально все это и что 0,69 исходная цена и что просто видать в головном офисе РИМИ по ошибке ввели щакупочную цены для продажи вместо накрученной.

Вот так и живем.
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