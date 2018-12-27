﻿ За 20 лет все продукты в Латвии подорожали вдвое, Mixnews.lv

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За последние 20 лет цены на продукты питания почти удвоились. Наибольший рост цен был зафиксирован в 2008 и 2012 годах. Потом цены понемногу стали стабилизироваться с нисходящей тенденцией, сообщает Латвийская ассоциация торговцев (ЛАТ), пишет BNN.

«Напоминаем, что в торговых предприятиях более 50% наценки составляет зарплата и связанные с ней платежи. Как известно, правительство минимально увеличило необлагаемый минимум, поэтому стремительный рост зарплат в бюджетных секторах оказывает давление на уровень остальных зарплат. Необходимо иметь в виду и высокий уровень нехватки рабочих рук, ведь, в отличие от Польши, нам недоступна дешевая рабочая сила, например украинцы или другие гастарбайтеры», — отмечает ЛАТ.

Самый высокий рост цен в ближайшее время ожидается в группе овощей (лук, салаты, помидоры), а также на муку и мучные изделия. Растительные масла могут продолжать дешеветь в начале следующего года, как и мясо. Цена на сливочное масло упала и ее рост не ожидается, говорит президент ЛАТ Хенрикс Данусевичс.

По данным ассоциации, постоянно дорожает рыба. Это связано и со стремлением людей к здоровому питанию, и с сокращением доступности рыбы.

На цены влияет и то, что в некоторых регионах рыба содержит повышенную концентрацию ядовитых веществ, например балтийский лосось и вьетнамский пангасиус.

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