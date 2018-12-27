﻿ За 20 лет все продукты в Латвии подорожали вдвое, Mixnews.lv

За 20 лет все продукты в Латвии подорожали вдвое (4)
За последние 20 лет цены на продукты питания почти удвоились. Наибольший рост цен был зафиксирован в 2008 и 2012 годах. Потом цены понемногу стали стабилизироваться с нисходящей тенденцией, сообщает Латвийская ассоциация торговцев (ЛАТ), пишет BNN.
«Напоминаем, что в торговых предприятиях более 50% наценки составляет зарплата и связанные с ней платежи. Как известно, правительство минимально увеличило необлагаемый минимум, поэтому стремительный рост зарплат в бюджетных секторах оказывает давление на уровень остальных зарплат. Необходимо иметь в виду и высокий уровень нехватки рабочих рук, ведь, в отличие от Польши, нам недоступна дешевая рабочая сила, например украинцы или другие гастарбайтеры», — отмечает ЛАТ.
Самый высокий рост цен в ближайшее время ожидается в группе овощей (лук, салаты, помидоры), а также на муку и мучные изделия. Растительные масла могут продолжать дешеветь в начале следующего года, как и мясо. Цена на сливочное масло упала и ее рост не ожидается, говорит президент ЛАТ Хенрикс Данусевичс.
По данным ассоциации, постоянно дорожает рыба. Это связано и со стремлением людей к здоровому питанию, и с сокращением доступности рыбы.
На цены влияет и то, что в некоторых регионах рыба содержит повышенную концентрацию ядовитых веществ, например балтийский лосось и вьетнамский пангасиус.
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Оттого они и могут устраивать иной раз "бешенные скидки" до 40-50%.
Маркетинговый ход так сказать.
Я как-то покупал дезик для тела. На ценнике стояло 3.89 Евро. Со скидкой - 1.69. А на кассе пробилось вообще 0.69 Евро. Подошел сразу же тут в РИМИ ке знакомой - главному кассиру смены, а она так и говорит - типа нормально все это и что 0,69 исходная цена и что просто видать в головном офисе РИМИ по ошибке ввели щакупочную цены для продажи вместо накрученной.
Вот так и живем.