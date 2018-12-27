﻿ "Где я, в России?" Пользователей соцсетей возмутили сувениры в Даугавпилсе, Mixnews.lv

"Где я, в России?" Пользователей соцсетей возмутили сувениры в Даугавпилсе (17)

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Общество | 27 декабря 2018 года, 19:56

Пользователи соцсетей делятся фотографиями, сделанными в одном из торговых центров Даугавпилса. Так, в публикации выложена сувенирная продукция с изображением президента России Владимира Путина.

""Папа, у меня такое чувство, что я как будто в России нахожусь". Обычный день в самом большом торговом центре Даугавпилса", - написал Янис Буткевиц.

Другие пользователи начали писать, что пока есть запрос со стороны клиентов, будет и соответствующая продукция.

Кто-то указал на то, что Рижский Центральный рынок ничем не отличается, и там чувствуется присутствие России.

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Комментарии 17
Патриот1 час назад
Кому не нравится, валите в Африку! Там точно русских сувениров нет. Три руссофобских латыша прям сеть взорвали. Херня полнейшая!!! Какая разница какие сувениры, хоть русские, Белорусские, немецкие, французские! Латыши вообще на лаптях помешались. Это явно выраженная болезнь шизофрении, умопомрачения. Сами себя довели до такого состояния с чем и поздравляю!!!!
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Ага2 часа назад
Молодцы Даугавпильчане. Горжусь.
Надо было ответит:
- Сынок, ты в капиталистической стране, где спрос параждает предложение.
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При чем здесь Россия?2 часа назад
Барыги вообще свои мозги заменили на деньги. Где они достали такой товар и у каких дебилов он пользуется спросом? Если есть такие *гурманы*,клей своих национальных героев,которых у вас целый сайм,зарабатывайте деньги на своих!
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