﻿ "Где я, в России?" Пользователей соцсетей возмутили сувениры в Даугавпилсе, Mixnews.lv

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Пользователи соцсетей делятся фотографиями, сделанными в одном из торговых центров Даугавпилса. Так, в публикации выложена сувенирная продукция с изображением президента России Владимира Путина.

""Папа, у меня такое чувство, что я как будто в России нахожусь". Обычный день в самом большом торговом центре Даугавпилса", - написал Янис Буткевиц.

‘Tēti, man sajūta, it kā esmu Krievijā’. Parasta ikdiena Daugavpils lielākajā tirdzniecības centrā. pic.twitter.com/sT9Mr8em6K — Janis (@Butkevics) 26 декабря 2018 г.

Другие пользователи начали писать, что пока есть запрос со стороны клиентов, будет и соответствующая продукция.

Кто-то указал на то, что Рижский Центральный рынок ничем не отличается, и там чувствуется присутствие России.