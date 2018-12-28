﻿ Настроение населения Латвии значительно ухудшилось, Mixnews.lv

Общество |

В декабре значительно ухудшилось настроение населения, свидетельствуют данные опроса "Латвийский барометр".

Общий индекс настроения по сравнению с ноябрем уменьшился на три пункта. Руководитель проводившего опрос центра исследований общественного мнения SKDS Арнис Кактиньш в социальной сети Twitter, комментируя результаты, отметил, что настроение по-прежнему лучше, чем перед выборами в 13-й Сейм.

Настроение сильнее всего ухудшилось в таких вопросах, как оценка работы правительства и общая оценка развития ситуации.

С тем, что ситуация развивается в целом в правильном направлении, согласились 33% респондентов, а 49% считают, что направление неверное. Индекс оценки общей ситуации за месяц уменьшился на семь пунктов.

Также в течение месяца немного ухудшилась оценка нынешнего экономического положения Латвии. Если в ноябре его считали плохим 38% людей, то в декабре - 40%. Количество давших положительную оценку не изменилось и составляло 10%.

Значительно понизился индекс прогноза экономической ситуации в Латвии - на четыре пункта. 24% респондентов думают, что через год экономическая ситуация в Латвии улучшится, а 18% - что она ухудшится.

Положительно оценили материальное положение своих семей в декабре 18% респондентов, критически - 25%. 23% опрошенных прогнозировали, что через год материальное положение их семей улучшится, 11% заявили, что ситуация ухудшится.

Возможность найти в Латвии хорошую работу в декабре положительно оценили 14% респондентов, критически - 49%.

Svaigākie Latvijas Barometra dati liecina, ka decembrī ir pasliktinājušies iedzīvotāju noskaņojumi. Visvairāk tie pasliktinājušies tādos jautājumos kā kopējās situācijas valstī attīstības virziena vērtējums, Latvijas ekonomikas attīstības prognozes un Valdības darba vērtējums. pic.twitter.com/Qk8HsDqleh — Arnis Kaktiņš (@ArnisKaktins) December 25, 2018

Индекс настроения населения вернулся на уровень декабря 2017 года. Также в течение месяца значительно понизился уровень оценки работы правительства - на девять пунктов. 19% опрошенных работой правительства удовлетворены, 73% - нет.

Месяц назад работой правительства были удовлетворены 25% населения, и это было самой высокой оценкой правительства Мариса Кучинскиса. Социолог допускает, что растущее недовольство связано со сложностями в создании нового правительства.

фото freeimages.com, pexels.com-Free Download