﻿ Хорошо живем? В Иманте среди мусора нашли пакеты с хлебом, Mixnews.lv

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Широкий резонанс среди латвийских пользователей Facebook вызвала опубликованная 24 декабря фотография мусорного контейнера, в который были выброшены пакеты с хлебом.

Фотографию опубликовала пользователь Мелдра Лусе, пояснив, что снимок был сделан на бульваре Анниньмуйжас, 86 в Иманте.

"У меня просто нет слов. Такой "праздник урожая" всего на третий день после открытия магазина. Два контейнера полных хлеба?!", - написала она.

Публикацией поделились более 1,5 тысяч раз, многие выразили недоумение по поводу картины, запечатленной на фотографии.

"Если оставить этот хлеб в помещениях и отдать бесплатно, ПВС наложит штраф. Проблема не в магазине, а в законодательстве", - отмечает одна из пользователей.

"Аморальное зрелище. Законодательство максимально создано для того, чтобы никто ничего задаром на этой земле не получил. Лучше хлеб в мусорнике, чем спасение жизни другому. Кошмар", - пишет другая.

Добавим, в октябре этого года Сейм в окончательном чтении принял поправки к закону о надзоре за оборотом продовольствия, согласно которым продукты конкретных групп по истечении минимального срока годности можно будет передавать на благотворительные цели.

Согласно действующему закону продовольствие с истекшим сроком годности признается непригодным для распространения. Это касается и скоропортящихся продуктов питания, и продуктов с минимальным сроком годности "Рекомендуется до…".

Планируется, что поправки вступят в силу 1 июля 2019 года.