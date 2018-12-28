﻿ Ищешь работу? Скоро откроется портал госвакансий, Mixnews.lv

Ищешь работу? Скоро откроется портал госвакансий (7)
Общество | 28 декабря 2018 года, 18:25
С 1 января будущего года все имеющиеся вакансии на должности в государственном секторе будут публиковаться Госагентством занятости на портале cvvp.nva.gov.lv.
Ņem vērā! Ar 2019. gada 1. janvāri valsts pārvaldē nodarbināto amatu sludinājumi tiks publicēti tikai Nodarbinātības valsts aģentūra CV un vakanču portālā https://t.co/64LhbU4y5D— Valdības māja (@Brivibas36) 28 декабря 2018 г.
Plašāk uzzini šeit: https://t.co/DmBXjmFQqC pic.twitter.com/CJWn6cYXhC
вот пьяный гном извращенец и найди себе работу
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рукажопый гном извращенец, вы сами хоть что то умеете, кроме свистоплясок и то ухо режет слушать эту пидралалу
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согласен, для хохлов видя во что они превратили страну в руины, дальше как в хлеву за 150 евро больше не куда
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