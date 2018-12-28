﻿ Ищешь работу? Скоро откроется портал госвакансий, Mixnews.lv

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Ищешь работу? Скоро откроется портал госвакансий (7)

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Общество | 28 декабря 2018 года, 18:25

С 1 января будущего года все имеющиеся вакансии на должности в государственном секторе будут публиковаться Госагентством занятости на портале cvvp.nva.gov.lv.

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Комментарии 7
yes1 час назад
вот пьяный гном извращенец и найди себе работу
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yes46 минут назад
рукажопый гном извращенец, вы сами хоть что то умеете, кроме свистоплясок и то ухо режет слушать эту пидралалу
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yes49 минут назад
согласен, для хохлов видя во что они превратили страну в руины, дальше как в хлеву за 150 евро больше не куда
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