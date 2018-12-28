﻿ На Новый год поездки Taxify подорожают, Mixnews.lv

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Мобильное приложение Taxify 31 декабря и 1 января будет работать по динамическому тарифу. Это значит, что цена поездки на такси будет зависеть от спроса. Об этом порталу Delfi сообщила пресс-служба Taxify.

Цена может оказаться выше обычной, если заказать такси в то время, когда заказов очень много, либо если вызвать его, находясь в центре города или в Старой Риге.

Больше всего заказов, прогнозирует Taxify, будет с 19:00 до 22:00 31 декабря, а также ночью с часу до пяти утра. Стоимость поездки можно будет увидеть до её подтверждения в мобильном приложении.

В прошлом году Taxify тоже поднимал цену на Новый год, но о том, сколько нужно заплатить, клиент узнавал уже по факту. Центр защиты прав потребителей посчитал это нечестной коммерческой деятельностью, и компании пришлось компенсировать некоторым клиентам чересчур дорогие поездки.

Фото: flickr.com/Kārlis Dambrāns