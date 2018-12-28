﻿ Латвия впервые заработала на акцизах более миллиарда, Mixnews.lv

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В первый раз в истории Латвии доходы от акцизного налога превысили миллиард евро, свидетельствует информация СГД.

1,025 миллиарда евро. Именно столько получил бюджет от налога на сигареты, алкоголь, кофе и прочие товары. Эта сумма составляет примерно десятую часть от общего бюджета страны, и, по прогнозам СГД, она может увеличиться.

В учреждении пояснили, что доходы с акцизного налога связаны не только с повышением самого налога, но также с увеличением доли легальных продуктов на рынке.

Общие доходы с акцизного налога в 2014 году составили 748,6 миллиона евро, в 2015 году — 796,3 миллиона евро, в 2016 году — 861 миллион евро, а в 2017 году — 907 миллионов евро.

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