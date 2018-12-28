﻿ Латвия впервые заработала на акцизах более миллиарда, Mixnews.lv

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Латвия впервые заработала на акцизах более миллиарда (12)

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Общество | 28 декабря 2018 года, 17:15

В первый раз в истории Латвии доходы от акцизного налога превысили миллиард евро, свидетельствует информация СГД.

1,025 миллиарда евро. Именно столько получил бюджет от налога на сигареты, алкоголь, кофе и прочие товары. Эта сумма составляет примерно десятую часть от общего бюджета страны, и, по прогнозам СГД, она может увеличиться.

В учреждении пояснили, что доходы с акцизного налога связаны не только с повышением самого налога, но также с увеличением доли легальных продуктов на рынке.

Общие доходы с акцизного налога в 2014 году составили 748,6 миллиона евро, в 2015 году — 796,3 миллиона евро, в 2016 году — 861 миллион евро, а в 2017 году — 907 миллионов евро.

Фото: pixabay.com

Комментарии 12
Лёлик2 часа назад
Ждёмс очередного поднятия зарплат и премий наших ДОРОГИХ чиновников , ну а нам как обычно платить за их счастье...
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Однако... 2 часа назад
Дык, они на радостях и у ,,коровы,, сиськи оторвать готовы, коль почувствовали вкус ,,молока,, ... Массируйте ,,вымя,, господа избиратели... они только входят во вкус .
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yes2 часа назад
история успеха по латвийски, вот от куда экономику поднимают, на удорожания акцизов, поднятия налогов
не зря говорят у латыша 1 Х да душа, чтоб налоги поднимать не нужно быть экономистом
хотя у нас экономистов то нет, билоги врачи слесаря и остальные профессии но не экономические
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