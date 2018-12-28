﻿ На Новый год рижский общественный транспорт будет бесплатным, Mixnews.lv

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31 декабря и 1 января проезд в общественном транспорте в Риге будет бесплатным, а в новогоднюю ночь будут назначены дополнительные рейсы.

В эти дни общественный транспорт будет курсировать по графику выходного дня.

В ночь на 1 января примерно с 20.00 до 04.00 будут организованы дополнительные рейсы по 3-му, 11-му, объединенному 12-му, 23-му и 26-му, 18-му, 24-му, 25-му, 37-му, 40-му, 50-му, 51-му и 53-му автобусным маршрутам, 1-му, 5-му, 7-му, 10-му и 11-му трамвайным маршрутам и 9-му, 14-му, 15-му, 17-му, 18-му, 22-му и 27-му троллейбусным маршрутам.

Платные автостоянки Рижского самоуправления, обслуживаемые Rīgas Satiksme, 31 декабря и 1 января будут бесплатными, за исключением подземной стоянки на ул. Кр. Валдемара, 5a.

Микроавтобусы и экспресс-бусы 31 декабря и 1 января будут курсировать по графику выходного дня, проезд в сине-белых маршрутках будет бесплатным.

Маршруты ночного сообщения будут обеспечиваться в ночь на 29 декабря и на 30 декабря.