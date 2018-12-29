﻿ Стало известно, сколько потратят на новогодний салют и концерт, Mixnews.lv

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Расходы на новогодние мероприятия, которые пройдут на набережной 11 ноября, составят 160 658 евро, сообщила представитель Рижской думы Занда Кергалве.

34 132 евро из этой суммы выделены на художественную программу, 126 526 евро - на новогодний фейерверк, охрану, контроль потока людей, присутствие бригад скорой помощи, уборку территории и т.д.

Мероприятия на набережной в новогоднюю ночь организует концертная организация Ave Sol.

Праздничная программа с участием популярных исполнителей и диджеев начнется уже в девять часов вечера, а в полночь состоится красочный салют, который организует компания International Fireworks Design.

Напомним, как выяснило Латвийское телевидение, салют столетия и световое шоу Saules mūžs 18 ноября на набережной Даугавы обошлись на 100 000 евро дороже, чем об этом сообщалось ранее.

Изначально представители Рижской думы сообщали, что музыкально-световое представление Saules mūžs на набережной 11 ноября обойдется в 285 000 евро, однако для реализации проекта были сделаны и другие мелкие закупки.