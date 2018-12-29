﻿ Стало известно, во сколько обойдутся новогодний салют и концерт, Mixnews.lv

Общество |

Расходы на новогодние мероприятия, которые пройдут на набережной 11 ноября, составят 160 658 евро, сообщила представитель Рижской думы Занда Кергалве.

34 132 евро из этой суммы выделены на художественную программу, 126 526 евро - на новогодний фейерверк, охрану, контроль потока людей, присутствие бригад скорой помощи, уборку территории и т.д.

Мероприятия на набережной в новогоднюю ночь организует концертная организация Ave Sol.

Праздничная программа с участием популярных исполнителей и диджеев начнется уже в девять часов вечера, а в полночь состоится красочный салют, который организует компания International Fireworks Design.