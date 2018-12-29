﻿ Поезд Киев-Рига продлят до Таллина, Mixnews.lv

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Поезд Киев-Рига продлят до Таллина (13)

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Общество | 29 декабря 2018 года, 15:12

Государственная железнодорожная компания Украины "Укрзализныця" в новом году начнет переговоры с эстонской железнодорожной компанией Eesti Raudtee о продлении до Таллина поезда Киев-Рига.

Переговоры планировалось начать в декабре, но они были отложены, и теперь представители Eesti Raudtee и "Укрзализныци" встретятся 17 января, сообщила пресс-секретарь Eesti Raudtee Моника Лиллес.

В конце ноября "Укрзализныця" сообщала, что рентабельность маршрута Киев-Рига является почти нулевой, однако он только открылся, поэтому можно считать запуск поезда успешным.

По данным компании, за восемь рейсов на маршруте перевезено 2100 пассажиров, из них 1000 - в Литву или из Литвы и 950 - в Латвию или из Латвии.

Поезд Киев-Минск-Вильнюс-Рига раз в неделю курсирует с 28 сентября этого года.

Фото: Flickr/胡 臣

Комментарии 13
yes1 час назад
скро ты узнаешь старый гном кто такие хохлы, они тебя заставят на их мове говорить и будет контрабандое оружие сигаретки горилочка
9
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ха ха ха2 часа назад
О Саня теперь к тебе в Таллинн будет ездить рабочая сила Украины....Скоро будут на каждой работе говорить по Украински.
11
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Хохол1 час назад
Скоро на Українській мові буде вся Європа говоріть.Слава Україні.
12
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