﻿ "Наши продукты у них дешевле!": жительницу Латвии удивили цены в Литве, Mixnews.lv

Общество |

Жительница Латвии Мария Пентюкова поделилась в Facebook своими наблюдениями за разницей в ценах на одни и те же продукты в Латвии и Литве.

По ее словам, многие латвийские товары у соседей стоят значительно дешевле, чем в Латвии, где они были произведены.

"Поехали в Литву на предрожственский шопинг. Знаю, что продуты в их магазинах дешевле и качественней, поэтому ездим туда несколько раз в год! Однако эта поездка еще больше открыла мне глаза, были вещи, которых я ранее не замечала. Там и латвийскую продукцию можно купить намного дешевле, чем у нас. К примеру, сыр Dzintars, который у нас стоит 1,85 евро, там стоит 1,05 евро, расфасованное в вакуумные упаковки мясо у нас стоит за 2 евро, а там – начиная с 0,77 евро. Не говоря уж о литовской продукции, которая, если сравнивать с нашей, тоже имеет большое отличие в цене. Поудивлялись, закупились, поехали дальше. Заехали на заправку, а там на полках лежат конфеты Skrīveru gotiņas — пачка за еврик, на наших полках таких даже нет. Финал меня и вовсе удивил, когда мы заехали в аптеку. Покупали лекарства, которые у нас стоят 30 евро. Там мы их купили за 9. Почему так?!", - написала Мария.

Ее публикацией поделились более 2000 раз.

Добавим, это далеко не первый раз, когда жители Латвии обращают внимание, что в Литве продукты и товары стоят значительно дешевле.