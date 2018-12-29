﻿ Нет воды: жителям Кенгарагса выдают питьевую воду из цистерны, Mixnews.lv

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В рижском районе Кенгарагс сегодня наблюдаются перебои в подаче воды. Об этом сообщают жители микрорайона в группе "Кенгарагс" в Facebook.

Отмечается, что была организована цистерна с питьевой водой, раздача происходила по адресу улица Маскавас, 256.

"Прогнозов восстановления подачи нет, запасайтесь. Там уже очередь", - отметил пользователей, сообщивший о раздаче воды.

Некоторые сообщили, что подача воды восстановилась, но вода ржавая. О причинах перебоев не сообщается.

Фото: freeimages.com