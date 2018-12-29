﻿ Нет воды: жителям Кенгарагса выдают питьевую воду из цистерны, Mixnews.lv

Нет воды: жителям Кенгарагса выдают питьевую воду из цистерны (1)
Общество | 29 декабря 2018 года, 18:44
В рижском районе Кенгарагс сегодня наблюдаются перебои в подаче воды. Об этом сообщают жители микрорайона в группе "Кенгарагс" в Facebook.
Отмечается, что была организована цистерна с питьевой водой, раздача происходила по адресу улица Маскавас, 256.
"Прогнозов восстановления подачи нет, запасайтесь. Там уже очередь", - отметил пользователей, сообщивший о раздаче воды.
Некоторые сообщили, что подача воды восстановилась, но вода ржавая. О причинах перебоев не сообщается.
Фото: freeimages.com
Гниды позорные у власти
1
Ответить