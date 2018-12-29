﻿ Большой куш: латвиец выиграл в спортивном тотализаторе 100 тысяч евро, Mixnews.lv

Большой куш: латвиец выиграл в спортивном тотализаторе 100 тысяч евро (3)
26 декабря в спортивном тотализаторе 11.lv один из игроков выиграл почти 100 000 евро. Об этом рассказали представители данного интернет ресурса - компания viensviens.lv.
В компании отметили, что это самый крупный известный выигрыш в Латвии из зарегистрированных среди спортивных тотализаторов.
По информации viensviens.lv, успешной оказалась ставка в 2500 евро, при которой в карточку ставок была включена победа баскетбольного клуба НБА Лос-Анджелес Лейкерс над Голден Стэйт Уорриорз (коэффициент - 4,45), а также победа "Лестер Сити" над "Манчестер Сити" в Английской Премьер-лиге (коэффициент - 8,50).
Так как обе выбранных команды в этих дуэлях были "явными аутсайдерами", общий коэффициент составил 37,825, что и обеспечило выигрыш в 94 562,5 евро.
О своей удаче счастливчик узнал ранним утром 27 декабря. На выигранные деньги мужчина планирует закончить строительство дома, а также построить баню.
.. один Латыш выживет.
Это херня.!
Тут вот что.!
Усть-Луга. В этом морском порту в Ленинградской области создаются три новых терминала по переработке зерновых культур, пищевых продуктов, сыпучих и генеральных грузов.
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БАЛТИЙСКИМ "ТИГРАМ" пфиздец..!?