﻿ Ulubele: Боже, сделай так, чтобы глупые люди не брали животных ради забавы, Mixnews.lv

Ulubele: Боже, сделай так, чтобы глупые люди не брали животных ради забавы (1)
Приют для животных Ulubele настоятельно просит людей, решивших завести домашнее животное, вначале серьезно оценить свои возможности, и только затем брать живое существо на попечение, а не тогда, когда домашний питомец уже приобретен.
Приют опубликовал свои призыв в соцсети, снабдив его видеороликом, на котором изображена маленькая собачка, доставленная в приют после того, как хозяева от нее отказались. Маленького песика опекает овчарка с парализованными лапами.
"Малыша в приют привезли глупые люди, так как не сделали выбор - для престижа чересчур мал, а для квартиры слишком...велик...
Дитя нашей заботы Джина, у которой парализованы задние лапы) опекает и успокаивает маленького нового жильца. Боже, пусть глупые люди поймут, что нельзя брать/покупать живое существо", - сказано в сообщении приюта.
Mazo puikiņu atveda uz patversmi stulbeņi, jo neesot šķirnes = prestižam par sīku, bet dzīvoklim par... lielu...— Ulubele (@Ulubele) December 29, 2018
Mūsu rūpju bērns Džīna ( paralizētas pakaļkājas) auklē un mierina mazo jaunpienācēju..
, Dievs, izdari tā, lai stulbeņi saprot, ka nevajag pirkt/ņemt dzīvu radību pic.twitter.com/GaXI5v0ZCj