﻿ Ulubele: Боже, сделай так, чтобы глупые люди не брали животных ради забавы, Mixnews.lv

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Приют для животных Ulubele настоятельно просит людей, решивших завести домашнее животное, вначале серьезно оценить свои возможности, и только затем брать живое существо на попечение, а не тогда, когда домашний питомец уже приобретен.

Приют опубликовал свои призыв в соцсети, снабдив его видеороликом, на котором изображена маленькая собачка, доставленная в приют после того, как хозяева от нее отказались. Маленького песика опекает овчарка с парализованными лапами.

"Малыша в приют привезли глупые люди, так как не сделали выбор - для престижа чересчур мал, а для квартиры слишком...велик...

Дитя нашей заботы Джина, у которой парализованы задние лапы) опекает и успокаивает маленького нового жильца. Боже, пусть глупые люди поймут, что нельзя брать/покупать живое существо", - сказано в сообщении приюта.