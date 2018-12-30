﻿ В психлечебницах Латвии наблюдается острая нехватка медперсонала, Mixnews.lv

В психлечебницах Латвии наблюдается острая нехватка медперсонала (3)

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Общество | 30 декабря 2018 года, 14:47

Инспекция здравоохранения пришла к выводу, что в учреждениях психиатрической помощи наблюдается выраженная нехватка специалистов. Не хватает не только врачей, но и медсестер, пишет Diena.

Этот вопрос нужно решать и на государственном уровне, вызывая интерес к освоению профессии психиатра, детского психиатра и к дальнейшей работе в публичном секторе.

Инспекция провела проверки в девяти лечебных учреждениях, где оказывается круглосуточная психоневрологическая помощь.

Для каждого учреждения был составлен отдельный акт обнаруженных недостатков и рекомендаций по их устранению, но общей проблемой всех является нехватка специалистов.

Комментарии 3
Зато 29 минут назад
Число клиентов растет не по дням а по часам
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Острая нехватка40 минут назад
Довели которые и сейчас рвуться к власти.
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9 минут назад
В магазинах грустные лица. Наблюдается острая нехватка денег.
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