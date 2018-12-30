﻿ В психлечебницах Латвии наблюдается острая нехватка медперсонала, Mixnews.lv

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Инспекция здравоохранения пришла к выводу, что в учреждениях психиатрической помощи наблюдается выраженная нехватка специалистов. Не хватает не только врачей, но и медсестер, пишет Diena.

Этот вопрос нужно решать и на государственном уровне, вызывая интерес к освоению профессии психиатра, детского психиатра и к дальнейшей работе в публичном секторе.

Инспекция провела проверки в девяти лечебных учреждениях, где оказывается круглосуточная психоневрологическая помощь.

Для каждого учреждения был составлен отдельный акт обнаруженных недостатков и рекомендаций по их устранению, но общей проблемой всех является нехватка специалистов.