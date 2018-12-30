﻿ С января э-направления в Латвии станут обязательными, но врачи жалуются на "хаос", Mixnews.lv

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С января в системе электронного здравоохранения дополнительно к электронному рецепту будут введены электронные направления.

Хотя до сих пор эта система тестировалась только в крупных больницах, с 1 января все направления к врачам-специалистам и на обследования должны быть электронными.

Как пишет Neatkariga, перед Рождеством Национальная служба здравоохранения сообщила, что лечащий персонал должен протестировать электронные направления. Видимо, тестирование нужно было делать на выходных или в последний рабочий день уходящего года.

Служба утверждает, что в тестовой среде новая система успешно опробована, и можно выполнять все операции.

Напомним, в начале декабря семейные врачи жаловались на недостатки электронной системы. в следствие чего с нового 2019 года будет затруднительной выписывать направления к специалистам.

Доктора говорили, что портал э-здравоохранения предусмотрен только для выписывания направлений на консультации специалистов, список диагнозов неполный, хаотичный и им сложно пользоваться, к тому же нельзя прикрепить результаты анализов, неизвестно, можно ли будет повторить э-направление, есть и другие проблемы