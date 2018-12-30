﻿ Латвийцы любят проводить ритуалы в новогоднюю ночь, Mixnews.lv

Общество |

51% жителей Латвии проводит особые ритуалы на Новый год, свидетельствуют данные опроса, проведенного социологической компанией TNS Kantar.

42% участников опроса сообщили, что не проводят никаких новогодних ритуалов, а 7% респондентов не могли ответить на этот вопрос.

Среди тех, кто проводит ритуалы, 22% на Новый год кладут в кошелек чешуйки карпа или другой рыбы, чтобы весь следующий год водились деньги. 17% респондентов практикуют ритуал "литья счастья", 12% опрошенных записывают на бумажке желание и сжигают ее перед наступлением полуночи, а 9% наряжаются в соответствии с новым астрологическим годом. 6% респондентов также готовят угощение в соответствии с рекомендациями астрологов, а 4% проводят какой-нибудь другой новогодний ритуал.

"Чешуйки карпа или другой рыбы для привлечения денег в свои кошельки чаще кладут латыши, руководители предприятий и специалисты высшего звена. Возможно, эта традиция имеет какой-то смысл, потому что среди всех опрошенных именно у них одни из самых высоких доходов", - отмечает TNS Kantar.

Опрос проводился с 11 по 13 декабря, в нем участвовало 900 жителей Латвии в возрасте от 18 до 60 лет.

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