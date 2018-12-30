﻿ Ассоциация журналистов: увольнение руководства ЛТВ - угроза общественным СМИ, Mixnews.lv

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Латвийская ассоциация журналистов (LŽA) осуждает решение Национального совета по электронным СМИ (NEPLP) как держателя государственных долей капитала Латвийского телевидения, выразившего недоверие председателю правления Латвийского телевидения (ЛТВ) Ивару Белте и члену правления по вопросам развития программ Сергею Нестерову, так как в распространенном NEPLP такого решения не усмотрел обоснования таких действий. Ассоциация считает, что это создает угрозу независимости общественных СМИ. Об этом говорится в опубликованном на портале ассоциации latvijaszurnalisti.lv сообщении.

Освобождение правления общественных СМИ может произойти только на основе очень серьезных нарушений, в свою очередь в своем сообщении NEPLP никаких серьезных аргументов не приводит, отмечены только потенциальные риски.

К тому же, считает ассоциация, планирование стратегически важных для развития проектов, а также достаточный надзор за финансированием является обязанностью самого NEPLP, а не вовсе не правления.

Также и Госконтроль в своем сообщении о ЛТВ констатировал, что "совет не обеспечил качественное управление обществом с государственным капиталом ЛТВ - его продуманное долгосрочное развитие.

Латвийская ассоциация журналистов выражает опасение об истинных причинах увольнения двух членов правления ЛТВ, особенно учитывая тот факт, что недоверие выражено в том числе члену правления ЛТВ по вопросам развития программ, в прямые обязанности которого входила реализация содержания ЛТВ и развитие содержания, а не создание и режиссура этих программ. К тому же в должности остался отвечающий за финансовые вопросы третий член правления ЛТВ, Ивар Приеде.

Ассоциация журналистов напоминает, что освобождение от должностей правления общественного СМИ из-за "потери доверия" является угрозой независимости СМИ и противоречит рекомендациям Европейского совета, одобренного также Латвией.

Напомним, как указал NEPLP в своем решении, в 2017-2018 гг. ЛТВ не обеспечило планирование проектов стратегического развития и надзор в установленные сроки и в рамках бюджета, что вызывает риск неэффективного расходования средств налогоплательщиков.

Проведя ревизию сотрудничества ЛТВ с третьими сторонами, NEPLP констатировал, что ЛТВ оказывает рекламные услуги коммерческому рынку, а это не предусмотрено действующей стратегией.

Оценив результаты работы правления ЛТВ в 2017 году, NEPLP решил не выделять премии членам правления ЛТВ.

Работу в правлении ЛТВ продолжит его член, отвечающий за финансовые вопросы, Ивар Приеде.

Отстраненные 28 декабря от своих должностей председатель правления LTV Ивар Белте и член правления LTV по вопросам развития программ Сергей Нестеров в разговоре с радио Baltkom заявили, что Национальный совет по электронным СМИ (NEPLP), который принял такое решение, полноценно его никак не обосновал.

«В сложившейся ситуации мы изучаем документы, присланные нам Советом по электронным СМИ и оцениваем свои дальнейшие шаги. Пока никаких комментариев по поводу этих дальнейших шагов не будет. Единственное, что могу сказать, что нет никаких фактов, которые бы подтверждали, что наши действия в правлении LTV недобросовестные», - сказал Нестеров.

Он добавил, что о решении узнал 28 декабря и раньше «ничего такого» не обсуждалось.

фото: flickr.com