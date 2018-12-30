﻿ Хо-хо-хо, прокачу! Дед мороз развозит пассажиров по Риге, Mixnews.lv

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В общественной группе соцсети Facebook "Vecmilgravis", где жители района делятся актуальными вопросами, опубликован пост, в котором рассказывается о водителе автобуса, следующего по маршруту Рига-Вецмилгравис, который вышел на работу в костюме "Деда Мороза".

Пользователи соцсети благодарят работника Rīgas satiksme за создание праздничного настроения. "Побольше бы таких людей!, - пишут пользователи.

Сам водитель, увидев публикацию, поблагодарил за добрые слова. По его признанию, ему очень приятно, что его положительный посыл не остался незамеченным. Янис Пумпурс пожелал всем жителям счастливого Нового 2019 года.

После публикации этой новости в редакцию портала Mixnews написала женщина по имени Карина Б., которая выразила благодарность водителю Янису за его доброе отношение к пассажирам и отзывчивость. Она считает, что такую работу обязательно надо поощрять премиями.

"В простой обычный день, этот уважаемый Водитель, просто сделает ваш день добрым и солнечным! Заметит и бабушку которая встала и шатаясь движется к выходу,ласковым словом скажет, не торопитесь мы ещё не доехали, и пожелает хорошего дня, и поздоровается и скажет доброе слово. Нам повезло, что на нашем маршруте работает такой милый человек Янис! Спасибо вам за вашу доброту и хорошее настроение! А ещё лучше чтобы таких водителей поощряли денежными вознаграждениями !!!!!". - написала Карина.