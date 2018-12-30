﻿ После публикации о поисках 22-летний парень вышел на связь с родными, Mixnews.lv

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22-летний Артур Вушканс, который с 12 сентября 2018 года не выходил на связь с близкими, сегодня нашелся живым и здоровым, сообщает Bezvests.

После публикации объявления в сети Facebook люди стали активно звонить и сообщать, что видели парня в Риге. В результате родственники, наконец, встретились после почти двухмесячного перерыва.

"Благодарим неравнодушных и бдительных жителей Риги, которые своевременно позвонили и сообщили, где находится парень. К сожалению, из-за возникших проблем молодой человек раньше не мог связаться с родственниками и сообщить о том, что с ними все в порядке. Благодаря вам, наши дорогие неравнодушные читатели, еще в одной семье сегодня радость - родные встретят Новый год вместе", - сказано в сообщении.