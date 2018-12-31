﻿ Чтобы сразу полегчало: ученые назвали лучшее средство от похмелья, Mixnews.lv

Чтобы сразу полегчало: ученые назвали лучшее средство от похмелья (2)
Общество | 31 декабря 2018 года, 13:32
Лучшим средством от похмелья служит газировка с лимонным соком. Так считают китайские ученые из университета Сунь Ятсена в Гуаньчжоу.
По мнению ученых, газированная вода с лимоном уменьшает концентрацию ацетальдегида. Это вещество возрастает в организме после употребления алкоголя. Также газировка активизирует фермент, который ускоряет усвоение, расщепление и выведение побочных продуктов алкоголя из организма.
Исследователи объяснили, что похмелье возникает не только из-за злоупотребления алкоголя, но и из-за его медленных процессов усвоения, сообщает MedikForum.
Источник: L!FE
Фото: flickr.com/Витебский Курьер
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Нужно пить жидкости содержащие электролиты, это рассолы и бульоны. А вот маринады лучше не пить, там уксусная кислота, а при похмелье её и так много в крови.
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