﻿ В 2019 году пенсионный возраст увеличится на три месяца, Mixnews.lv

В 2019 году пенсионный возраст увеличится на три месяца (11)
Общество | 31 декабря 2018 года, 13:56
В следующем году пенсионный возраст в Латвии увеличится на три месяца, информирует Министерство благосостояния.
Со следующего года на пенсию смогут выходить люди, достигшие возраста 63 года и шесть месяцев, если их страховой стаж составляет не менее 15 лет.
В этом году возраст для выхода на пенсию составляет 63 года и три месяца.
Люди, чей страховой стаж составляет не менее 30 лет, могут выйти на пенсию досрочно - на два года раньше общего пенсионного возраста. В следующем году право на досрочную пенсию будут иметь лица, достигшие возраста 61 год и шесть месяцев.
Пенсионный возраст в Латвии ежегодно повышается на три месяца с 2014 года, пока в 2025 году не достигнет 65 лет.
Фото: flickr.com /Onliner Belarus
А в 2025 году отменят пенсии нахрен, потому что как известно денег нет, работаем работаем, а денег нет, мало образованные чиновники спускают на блэкджэк и шлюх
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пенсии надо повышать а пеньсионный возраст понижать.
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я же говорил, старый гном извращенец не доживёт до пенсии, будут увеличивать постоянно, диевс свэти НАТО
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