﻿ В 2019 году пенсионный возраст увеличится на три месяца, Mixnews.lv

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В следующем году пенсионный возраст в Латвии увеличится на три месяца, информирует Министерство благосостояния.

Со следующего года на пенсию смогут выходить люди, достигшие возраста 63 года и шесть месяцев, если их страховой стаж составляет не менее 15 лет.

В этом году возраст для выхода на пенсию составляет 63 года и три месяца.

Люди, чей страховой стаж составляет не менее 30 лет, могут выйти на пенсию досрочно - на два года раньше общего пенсионного возраста. В следующем году право на досрочную пенсию будут иметь лица, достигшие возраста 61 год и шесть месяцев.

Пенсионный возраст в Латвии ежегодно повышается на три месяца с 2014 года, пока в 2025 году не достигнет 65 лет.

Фото: flickr.com /Onliner Belarus