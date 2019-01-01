﻿ С Новым годом, Рига: праздник в центре столицы встретили 50 000 человек, Mixnews.lv

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В Старой Риге и на Набережной 11 ноября Новый год встретили около 50 000 рижан и гостей столицы.

Как рассказали в отделе общественных отношений Рижской думы, несколько тысяч человек встретили Новый год в Старом городе, где на Домской площади работала ярмарка и выступали музыканты.

На набережной также работали торговые точки, выступали музыканты, а в полночь состоялся салют.

Мэр Риги Нил Ушаков выразил благодарность организаторам мероприятий, артистам, техническому персоналу и полиции, которая позаботилась об общественном порядке.

Напомним, сегодня проезд в общественном транспорте в Риге еще по-прежнему будет бесплатным. Он будет курсировать по графику выходного дня.

Также проезд в сине-белых маршрутках будет бесплатным. Платные автостоянки Рижского самоуправления, обслуживаемые Rīgas satiksme, сегодня тоже будут бесплатными, за исключением подземной стоянки на ул. Кр. Валдемара, 5a.