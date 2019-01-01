﻿ С Новым годом, Рига: праздник в центре столицы встретили 50 000 человек, Mixnews.lv

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С Новым годом, Рига: праздник в центре столицы встретили 50 000 человек (9)

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Общество | 1 января 2019 года, 11:24

В Старой Риге и на Набережной 11 ноября Новый год встретили около 50 000 рижан и гостей столицы.

Как рассказали в отделе общественных отношений Рижской думы, несколько тысяч человек встретили Новый год в Старом городе, где на Домской площади работала ярмарка и выступали музыканты.

На набережной также работали торговые точки, выступали музыканты, а в полночь состоялся салют.

Мэр Риги Нил Ушаков выразил благодарность организаторам мероприятий, артистам, техническому персоналу и полиции, которая позаботилась об общественном порядке.

Напомним, сегодня проезд в общественном транспорте в Риге еще по-прежнему будет бесплатным. Он будет курсировать по графику выходного дня.

Также проезд в сине-белых маршрутках будет бесплатным. Платные автостоянки Рижского самоуправления, обслуживаемые Rīgas satiksme, сегодня тоже будут бесплатными, за исключением подземной стоянки на ул. Кр. Валдемара, 5a.

Комментарии 9
Latviešu Patriots42 минуты назад
Piekrītu Tev, ar simtgades svētku atmosfēru pat salīdzināt nevar! Laimīgu Tev jauno 2019 gadu!
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Patriot1 час назад
Vispàr jàsaka, ka pilsèta uz svètku dienám bija diezgan pèlèka un neizdailota. Nedaudz dekoràcijas bija Bastejkalnà un tas arì bija viss. Rìgas mèrs nebija padomàjis, ka tik pelèka pilsèta nàkamajos gados nepiesaistìs tùristus.
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Latviešu Patriots3 минуты назад
Viltvārdi nedirs! Vēl Birka kunga laikā pirms Ušakova, katrā Rīgas rajonā bija sava Ziemassvētku un jaungada egle!
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