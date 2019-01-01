﻿ Латвийцы считают, что наступивший год будет лучше предыдущего, Mixnews.lv

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Почти треть населения Латвии - 30% - считают, что наступивший год будет для Латвии лучше предыдущего, свидетельствуют данные опроса, проведенного центром SKDS.

Так, только 8% опрошенных считают, что новый год для Латвии будет хуже прошедшего, а 48% респондентов думают, что год будет таким же, как и 2018 год.

В конце 2017 года 31% жителей думали, что 2018 год для Латвии будет лучше, 7% думали, что хуже, а 46% предполагали, что год будет таким же, как уходящий.

Тем временем 42% опрошенных, говоря о себе лично, прогнозировали, что следующий год для них будет лучше. Только 4% заявили, что год будет хуже, а 37% - что он будет таким же, как 2018-й.

Также, по сравнению с концом 2017 года, оптимизм несколько уменьшился. 47% прогнозировали, что следующий год лично для них будет лучше, 4% - что год будет хуже, а 31% сказали, что он будет таким же.

Наиболее пессимистичны жители Латвии в своих прогнозах были в конце 2008 года, когда только 11% считали, что следующий год для Латвии лучше, а 52% заявили, что он будет хуже.

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