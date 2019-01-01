﻿ Под Новый год нашлась пропавшая в Зиепниеккалнсе пенсионерка, Mixnews.lv

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79-летняя рижанка Таисия Коновалова, которая пропала 29 декабря, нашлась в предновогодний вечер после двух суток поисков, сообщает организация bezvests.lv.

Напомним, как уже писал Mixnews, 29 декабря Таисия Коновалова вышла из многоэтажного дома в Зиепниеккалнсе, на улице Эбельмуйжас, и домой не вернулась. Нашлась она на другом конце Риги - за Юглой.

У женщины сильное переохлаждение, и сейчас она находится в больнице под присмотром медиков. Об этом bezvests.lv сообщили близкие Таисии, а также сами медики. Предполагается, что женщина уехала в другой конец города на 40-м автобусе, и, заблудившись, забрела в лес, который находился в 15 минутах ходьбы от конечной 14-го и 40-го автобусов. По счастливой случайности пенсионерку заметили и спасли.

bezvests.lv выражает благодарность супругам Дзинтарсу и Инесе, живущим в частном доме на улице Маза Югла, которые заметили лежащую без движения и сил пенсионерку и оперативно вызвали бригаду "скорой" помощи.

Также bezvests.lv благодарит сотрудников Госполиции за отзывчивость и оказание помощи внучке пропавшей Таисии, которая искала бабушку поздно вечером в районе Ивановского кладбища, а также всем, кто проявил чуткость.

"Чудесное спасение Таисии - настоящий подарок в канун нового года не только родным и близким пенсионерки, которые ее неустанно искали, объездив весь город и расклеивая объявления о розыске.

Это и подарок всем неравнодушным людям - и поисковикам-волонтерам, и тем, кто добросовестно трудится на своих рабочих местах, несмотря на выходные и праздники, просто честно и от души делает свою работу. СПАСИБО медикам "скорой" - 106-й бригады Рижской станции неотложной помощи (врач Дарья Долголичей, помощник врача Наталья, водитель Алексей Стаханов), которые быстро приехали на вызов, привели замерзшую бабушку в чувство и доставили в больницу", - отмечает bezvests.lv.