﻿ В Новом году первым на свет появился мальчик, Mixnews.lv

В Новом году первым на свет появился мальчик (5)
Общество | 1 января 2019 года, 18:12
Как и в прошлом году, и на этот раз первым после наступления нового года в Рижском роддоме родился мальчик, сообщила представитель роддома Яна Приедниеце.
Ребенок родился в 0.01, а в 2018 году первый ребенок в новом году родился только в конце дня 1 января - в 22.42.
Тем временем 31 декабря в Рижском роддоме родилось 14 детей - пять мальчиков и девять девочек, а 1 января до 13.00 на свет появилось десять детей - пять девочек и пять мальчиков.
По одному из поверий, если первым в новом году рождается мальчик, год будет беспокойным и конфликтным.
Фото: pixabay.com
Конечно же latvietis,Мудите родила чёрному Ахмету из кебабной очередного сына и опять latvietis,их теперь много будет рождаться.
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Nesaceries, melnais nepilsoni, tas tā nenotiek,uz jauktām laulībām iziet vairāk nelatvietes:)))
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Не то светку, не то дочь, и не саню, и не хрюшку, а неведому зверюшку
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