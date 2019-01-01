﻿ В Новом году первым на свет появился мальчик, Mixnews.lv

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Как и в прошлом году, и на этот раз первым после наступления нового года в Рижском роддоме родился мальчик, сообщила представитель роддома Яна Приедниеце.

Ребенок родился в 0.01, а в 2018 году первый ребенок в новом году родился только в конце дня 1 января - в 22.42.

Тем временем 31 декабря в Рижском роддоме родилось 14 детей - пять мальчиков и девять девочек, а 1 января до 13.00 на свет появилось десять детей - пять девочек и пять мальчиков.

По одному из поверий, если первым в новом году рождается мальчик, год будет беспокойным и конфликтным.

Фото: pixabay.com