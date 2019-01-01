﻿ Супруги умерших пенсионеров теперь будут получать годовое пособие, Mixnews.lv

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С нового, 2019 года вступают в силу поправки к закону о государственных пенсиях, согласно которым в течение года супругам умерших пенсионеров будет выплачиваться пособие в размере 50% их пенсий.

Новый порядок будет работать лишь в случаях, если смерть супруга наступила после 1 января 2019 года.

Также с 1 января этого года будут выплачивать доплату за трудовой стаж, заработанный до 1996 года, тем пенсионерам, которые вышли на пенсию после 2012 года. В результате размер пенсий у этих людей увеличится в среднем соответственно на 21,7 евро и 11,9 евро.

Поправки предусматривают также выделение похоронного пособия в полном размере пенсии умершего за два месяца. Однако в размер этого пособия не входят доплаты за стаж до 1996 года, так как они не являются составной частью пенсии, но планируется внести в закон изменения, предусматривающие включение этих доплат в похоронное пособие.

На увеличение доплат в 2019 году потребуется 2,05 млн евро, а на увеличение похоронного пособия в 2019 году - 1,8 млн евро.

Финансирование на выплату пособий супругам умерших пенсионеров исчисляется примерно в размере 8 млн евро в год.

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