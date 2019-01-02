﻿ ПБ меняет название: теперь в Латвии будет Служба госбезопасности, Mixnews.lv

ПБ меняет название: теперь в Латвии будет Служба госбезопасности (10)

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Общество | 2 января 2019 года, 08:07

С этого года вступают в силу поправки к Закону о государственных спецслужбах, предусматривающие переименование Полиции безопасности (ПБ) в Службу государственной безопасности (СГБ).

На новом логотипе изображен орел, а на груди орла — щит с тремя звездами, символизирующими ценности СГБ, пишет rus.delfi.lv.

"Миссия СГБ состоит в защите Латвийского государства — его независимости, конституционного строя и территориальной целостности -от внешних и внутренних угроз. Все действия СГБ направлены на то, чтобы обеспечить безопасность государства и народа, что является основой развития Латвийского государства и благосостояния его населения", — заявили представители СГБ.

Как ранее пояснили представители Полиции безопасности и Бюро по защите Сатверсме (БЗС), учреждение национальной безопасности является одним из структурных подразделений БЗС и занимается защитой гостайны. Поэтому во избежание недоразумений и с учетом иностранной практики они предложили переименовать ПБ в Службу государственной безопасности.

Также изменение названия ПБ обосновано необходимостью изменить его на отвечающее названиям служб внутренней безопасности большинства европейских и демократических государств и не вызывающее ассоциаций с функциями, повседневно выполняемыми полицией.

В прошлом Полиция безопасности, а ныне Служба государственной безопасности - одно из трех учреждений госбезопасности, занимающееся контрразведкой, защитой конституционного строя государства, обеспечением экономической безопасности, защитой гостайны, борьбой с терроризмом, охраной высших должностных лиц государства и досудебным расследованием.

Комментарии 10
ГБ?1 час назад
Всё возвращается на круги своя.
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Жаль что не1 час назад
КГБ
1
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Sedna1 час назад
Без КГБ никак. Скоро свои мешки скопят.
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