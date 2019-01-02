﻿ Латвия попала в тройку самых пьющих стран ЕС (+ОПРОС), Mixnews.lv

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В 2017 году среди европейцев больше всех алкоголь употребляли в странах Балтии - в Эстонии общая доля затрат на алкоголь составила 5,2%, второе место заняла Латвия (4,9%) и тройку лидеров замкнула Литва (4,0%). Об этом свидетельствуют результаты исследования агентства Eurostat.

На четвертом месте в списке самых пьющих стран оказалась Польша - затраты на алкоголь жителей этого государства в среднем составляют 3,5%. Пятую строчку заняла Чехия (3,3%), на шестой позиции оказалась Венгрия (3%), а седьмое место заняла Финляндия - 2,8%.

Между тем меньше всего пьют жители южных стран Европы: затраты испанцев на алкоголь составили 0,8%, жителей Греции и Италии - 0,9%.

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