﻿ К выходным в Латвии усилится мороз, Mixnews.lv

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В пятницу Латвию пересечет новая зона осадков, а к выходным усилится мороз, прогнозируют синоптики.

В пятницу и в ночь на субботу ожидается снег, который в западных и центральных регионах страны перейдет в дождь. В субботу в Латвию начнут поступать более холодные воздушные массы, а в ночь на воскресенье температура воздуха может опуститься до -10 градусов или ниже.

По прогнозам Global Forecast System, самый сильный мороз ожидается в ночь на понедельник, 7 января. В течение следующей недели временами возможен сильный снегопад, а температура воздуха местами повысится до плюсовой.