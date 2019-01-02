﻿ Сильный шторм не подпускает паром Tallink к Стокгольму, Mixnews.lv

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Паром Isabelle, который вечером 1 января вышел из Рижского порта и направился к берегам Швеции, в среду, 2 января, прибудет в порт Стокгольма с опозданием - только в 15.00, свидетельствует информация Tallink Latvija.

Согласно официальному расписанию, обычно паром причаливает в Стокгольме в 10.30. В компании не стали комментировать, стал ли причиной опоздания сильный шторм в Балтийском море.

Между тем паром Romantika, который вечером 1 января вышел из Стокгольма, прибыл в Ригу по расписанию — около 11.00.

Как отмечают метеорологи, в ночь на 2 января порывы ветра в районе Аландских островов достигали 41,6 метров в секунду, что является абсолютным рекордом для Финляндии. В Балтийском море недалеко от Стокгольма утром 2 января ветер усилился до 35 метров в секунду, а к северу от Стокгольма — до 38,5 метров в секунду.

В связи со штормом компания Tallink ночью отменила остановки на Аландских островах, а рейс Рига-Стокгольм задерживается, однако серьезных помех в работе паромов не было.

"Ночью отменили остановки в Мариехамне, но так обычно случается во время шторма", — рассказала агентству BNS пресс-секретарь Tallink Катри Линк.

Кроме того, рано утром 2 января из-за штормового ветра прервалось паромное сообщение между материком и островом Хийумаа (Эстония), также нарушено авиасообщение.

Фото: flickr.com/dgaponenko